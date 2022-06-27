Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 19:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/asWYfpMFh1— TSK (@TSKGnkur) June 27, 2022
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