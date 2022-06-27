Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Abdullahiyan görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, terörün herkesin ortak düşmanı olduğunu ifade etti:

"(Terör) Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı."

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Suriye'de Türkiye'nin güvenlik endişelerinin bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmesi gerektiğini söyledi.