Haber Giriş: 27 Haziran 2022 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı ile görüştü: Terör hepimizin ortak düşmanı
[Fotoğraf: AA ]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü. Çavuşoğlu, terörün herkesin ortak düşmanı olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da "Suriye'de Türkiye'nin güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ve Abdullahiyan görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, terörün herkesin ortak düşmanı olduğunu ifade etti:
"(Terör) Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı."
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Suriye'de Türkiye'nin güvenlik endişelerinin bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmesi gerektiğini söyledi.
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