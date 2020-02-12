Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genekurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alındığı ifade edildi.