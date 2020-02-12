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Genelkurmay Başkanı Güler ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genekurmay Başkanı Orgeneral Güler'in, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede Afganistan ve güncel konular ele alındığı ifade edildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 21:32
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