Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Cumhuriyet fotoğrafları paylaşıldı

Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü dolayısıyla Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğraflar paylaşıldı.

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Cumhuriyet'in ilanı ve yıl dönümü kutlamalarına dair fotoğrafların yer aldığı albümde, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılış töreninden Atatürk'ün köylülerle sohbetini gösteren kareler yer aldı.

Ankara Palas'taki törende çekilen fotoğrafın yanı sıra Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Sovyet Heyeti Başkanı Mareşal Kliment Yefromoviç Voroşilov ile Atatürk'ün bir arada yer aldığı fotoğraf da albümde.

Atatürk'ün törenlerde çekilen fotoğraflarının yanı sıra albümde Cumhuriyet'in 14. yıl dönümünde Mareşal Fevzi Çakmak ile çekilen fotoğrafı da var.

Kaynak: AA