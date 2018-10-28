Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyi Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber