TBMM'de, Genel Kurul ve komisyonlarda önemli düzenlemeler masada olacak.

Bekçilerin uzun süredir beklediği yasa teklifi Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor.

Teklife göre, bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek, polis ve jandarmayla beraber çalışacak.

Üçüncü yargı paketi Adalet Komisyonu'nda ele alınacak

Meclis'te komisyonlar da yoğun mesai yapacak. Yargı reformu strateji belgesi kapsamında üçüncü yargı paketi Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Düzenlemeyle yargının iş yükünün azaltılması, duruşmaların hızlandırılması amaçlıyor.

Sanayi Komisyonunda ise rekabetin korunmasına ilişkin kanun değişikliği görüşülecek.

Önemli düzenlemeler Meclis gündemine gelecek

Hazırlıkları devam eden önemli düzenlemeler de Meclis gündemine gelmeyi bekliyor. Milletvekili transferlerinin önüne geçmek için siyasi partiler yasasında yapılacak değişiklik, baroların seçim sistemini yenilemeye yönelik düzenleme, gıdada taklit ve tağşişe ağır yaptırımlar getiren taslak, olgunlaştırıldıktan sonra Meclis'e sunulacak.