İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi Ormanları'nda yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik" dedi.