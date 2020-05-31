Haber Giriş: Kaynak: AA
Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün hava destekli operasyonuyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, bölgede operasyonların devam ettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi Ormanları'nda yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik" dedi.
Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020
Ahımız kalmıştı...
Üç terörist daha etkisiz.. şimdilik
Emniyet istihbarat
Jandarma
Hava kuvvetleri
Etiketler: son dakika bitlis operasyon bitlis sehi ormanlarıSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 01:07
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