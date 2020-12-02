Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı yaplaşımda, "Her adımda gençlerimizle el ele, omuz omuzayız. Rekor düzeyde başvuru alan 2020 Proje Desteği çağrımızın sonuçları belli oldu. Ne demiştik "Fikir sizden, destek bizden" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gönüllülük, Kişisel Gelişim, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Kitap Kahve, Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler, Çevre ve Hayvanların Korunması başlıklarında destek sağlanacak.

Bakanlığa proje teklifi sunan proje yürütücüleri sonuçları https://gpdp.gsb.gov.tr/ linkinden öğrenebilecek.

Ayrıca proje koordinatörünün tanımlı e-posta adresine ayrıntılı bilgilendirme de yollanacak.

Destek alan proje sahipleri sözleşme imzalanması için gereken evrakların hazırlanması, proje eğitimi, bütçe revizyonu ve sözleşme imzalama işlemlerini içeren program konusunda ayrıca bilgilendirilecek.