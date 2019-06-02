Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan "Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?" diye sordu. Bakan Varank'ın daveti yoğun ilgi gördü.

Varank, cevap yazan gençlerle sahurda buluştu.

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım da sürpriz yaptı. Sosyal medya hesabından "simitleri aldım geliyorum" yazdı. Kısa süre sonra da elinde simit tepsisiyle mekana girdi.

Yıldırım, gençlerle simit-çay eşliğinde sohbet etti. Yıldırım'ın gençlere bir de sözü vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanması durumunda gençlere 10 gb internet vereceklerini, elinde İstanbul kartı olan herkesin bu haktan yararlanacağını söyledi.

Bakan Varank'ın paylaşımına ilk yanıt veren T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da sahura katılanlar arasındaydı.

Bayraktar, "Tabi genç kardeşlerimizle bir arada olmak çok güzel, zaten ramazan bu gibi kucaklaşma yardımlaşma ve sevgiyi güzelliği paylaşmak için var. Bu anlamda çok güzel oldu." dedi.

Bakan Varank, "Engelliyim evden aldırırsanız bu fakir kardeşin de gelmek ister" mesajını paylaşan Ramazan Yıldırım'a kayıtsız kalmadı. Evinden alınan Ramazan Yıldırım da, simitli sahura katıldı.

Gençler sürprizlerin yaşandığı sahurdan memnun kaldı.

Kaynak: TRT Haber