"Kader mahkumları" için umut ışığı yandı. Adalet Bakanlığı'nın Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik ile ilgili çalışması Meclis'e gelecek. Kamuoyunun vicdanını sızlatmayacak suçlarda infaz süreleri kısalacak.

Ceza İnfaz yasasına ilişkin çalışmalarda artık sona gelindi. Edinilen bilgilere göre, üzerinde çalışılan maddeler şöyle:

İnfaz süreleri

Ceza infaz yasasındaki değişikliklerde af söz konusu olmayacak ancak infaz sürelerinde değişime gidilecek. 2004 yılında adli suçlarda cezaevinde kalma süresi yüzde 66'ya çıkarılmıştı. Yani 10 yıl ceza alan birisi 6 yıl 6 ay cezaevinde kalıyordu. Değişiklikle bu sürenin yüzde 50'ye indirilmesi hedefleniyor. İndirim terör suçlarını, kadın ve çocuğa yönelik şiddetle alakalı suçları kapsamayacak. Terör suçları için ayrı bir infaz sistemi uygulanacak.

Terör, kadın ve çocuğa karşı işlenen suçların cezası artacak

Kadın ve çocuğa yönelik suçlarda da bir arttırım söz konusu olacak. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, tecavüz ve cinayet suçlarındaki ceza oranları arttırılacak. Alt sınır kadın cinayetlerinde en az 40 yıl, çocuk cinayetlerinde ise 50 yıla yükseltilecek. Bu suçları işleyenler ise şartlı salıverilme şartlarından yararlanamayacak.

Açık cezaevleri daha aktif kullanılacak

Açık cezaevlerinin daha aktif kullanılması söz konusu. Cezaevlerinde bulunan kişilerin açık cezaevine alınma süreleri daha da yakınlaştırılacak. Ekonomik suçlar da ceza infaz yasasındaki değişikliklere dahil edilecek. Belirli suçlarda hükümlüler yalnızca para cezası ödeyecek.

Hükümlü cezaevinde yatmadan dışarı çıkamayacak

Bundan sonra ceza alan bir hükümlü cezaevinde yatmadan dışarı çıkamayacak. Bu hem uyuşturucu hem de hırsızlık gibi suçlarda söz konusuydu. Birçok suçta hiç cezaevine girmeden salıverilme söz konusuydu. Artık bu durumunda önüne geçilmiş olunacak. 1 ve 3 yıl ceza gerektiren suçlar sınıflandırılacak, cezaevinde en az kalınacak süre de bu şekilde belirlenecek.

Yasa Meclis'ten geçerse tahliyeler öngörülüyor

Yasa teklifinin Meclis'e İstanbul'daki seçimlerin tamamlanmasının ardından gelmesi bekleniyor.

Çalışmanın Meclis'ten çıkması durumunda tahliyelerin olması öngörülüyor.

Kaynak: TRT Haber