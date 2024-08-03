Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek konferansı başladı

Dünyanın dört bir yanından 100'den fazla hukukçu İstanbul'da buluştu. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna uluslararası hukukun yaklaşımı konuşuldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 'Gazze’den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek' sempozyumu başladı.

TRT'nin iletişim sponsorlarından olduğu sempozyumda uluslararası hukukun geliştirilmesi ve insan haklarının daha iyi korunmasına yönelik teklifler değerlendirildi.

Konferansa ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, üniversite bünyesindeki Hukuk Fakültesinin 3 yıl önce kurulduğunu hatırlattı:

"Özünde uluslararası hukukun temellerinin nasıl şekilleneceği bundan sonraki dünyanın durumunda bu tip soykırımlar geldiğinde veya olduğunda ki inşallah bir daha olmaz buna karşı olan yaklaşım uluslararası hukukun alacağı tedbirler uluslararası hukukun insaniyeti korumak için ne gibi şeyler geliştireceğini teknikler ve düşünce sistemleri geliştirilecek ona göre nasıl bir yapılanmaya gideceğine dair çalışmalar ve fikirler öne sürülecek."

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır ise fakültenin organize ettiği uluslararası ilk konferans olmasına rağmen gerek Türkiye'de, gerek bölgede hatta dünya sathında bu konuyla ilgili yapılan en yüksek profilli, en seçkin katılımlı konferans olduğunu söylemenin abartı olmayacağını vurguladı:

"Fakültemizin organize ettiği ilk uluslararası konferans olmasına rağmen gerek ülkemizde gerekte bölgede hatta dünya da konuyla ilgili yapılan şu anda en yüksek profilde en seçkin katılımlı konferans olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Konferansımızda tebliğ sunacak hocalarımızın uluslararası kariyerlerine baktığımızda çok seçkin bir akademisyen grubuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz."

"Burada Filistin davasını, Filistin’in geleceğini entelektüel düzeyde tartışacağız"

Hakim Sirajuddin Desai, "Afrika’dan Cape Town’dan geldim. 25 yıldır hakimim. Bu konferansa davet edilmekten onur duydum. Yıllardır Filistin davasıyla ilgileniyorum. Burada Filistin davasını, Filistin’in geleceğini entelektüel düzeyde tartışacağız." dedi.

Filistin için Adalet ve Uluslararası Adalet Divanı’nın Potansiyeli “Uluslararası İnsancıl Hukuk: Erişim, Haklar, Dijital Alanlar ve Gelecek”, “İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Sosyal ve Ekonomik Haklar” gibi başlıklarda konuşmalar yapılacak. dedi.

Sempozyumda eski Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörleri Richard Falk ve Michael Lynk konuşmacılar arasında yer alıyor.

Konferans, yarın sona erecek.