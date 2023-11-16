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Gündem
AA 16.11.2023 17:31

Gazze'den getirilen hastalardan Erdoğan'a teşekkür

Gazze'den Türkiye'ye getirilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Filistinli kanser hastaları ve refakatçileri, kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Gazze'den getirilen hastalardan Erdoğan'a teşekkür
[Fotograf: AA]

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarını ve refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla götürülen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.

Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklardan ambulanslara nakledilen 27 hasta, Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Şehir hastanesinde tedavi altına alınan hastaların ilk ziyaretçisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne giden Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Gazze'den getirilen hastalardan Erdoğan'a teşekkür

Hastalardan Erdoğan'a teşekkür

Filistinli kanser hastaları, kendilerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanser hastalarından 17 yaşındaki Mahmud Kadir İbrahim Ebu Neda'yı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Neda, Filistin'in çok zor bir dönemden geçtiğini, Gazze'de yaşama ümitlerinin kalmadığını belirterek, bütün gelecek planlarının Gazze ile beraber yıkıldığını söyledi.

Gazze'deki Türk Hastanesinin saldırı sonucu yıkıldığını, Gazze'den apar topar ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatan Neda, İsrail'in saldırılarında kız kardeşinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Neda, cep telefonundan Türkiye'den bir şef ile yemek yaptıkları anlara ilişkin fotoğrafı da gösterdi.

Gazze'den getirilen hastalardan Erdoğan'a teşekkür

"İnşallah bir gün Kudüs'e gelirsiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer hastaları da ziyaret edip "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gerçek anlamda kardeşliği Türkiye'den gördüklerini belirten kadın hasta, "İnşallah sizler de bir gün Kudüs'e gelirsiniz, bu iyiliklerinizin karşılığını bizler de sizlere orada eda etme fırsatı buluruz. Gazze halkı sizleri unutmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir başka kadın hasta da çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Bombardıman altında hastaneye gidip kürüme devam etmek istedim. Doktor, 'Eğer gelmezsen bu, senin için hiç iyi olmayacak' demişti. Rabb'im sizi korusun inşallah. Tüm halklara lider ve onur kaynağı olarak Rabb'im sizleri baki etsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'de hastalar için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastaneleri
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