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Gündem
TRT Haber 29.01.2024 01:30

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı bugün açılıyor

İstanbul'da, 'Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı' bugün hizmete girecek. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. İşte İstanbul Havalimanı'na ulaşımı daha da kolaylaştıracak o projenin ayrıntıları...

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı bugün açılıyor

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası tamamlandı. 'Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı' yarın hizmete girecek. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı."İstanbul’u kesintisiz, konforlu ve milli raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz" dedi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası 30 dakika

Proje ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

Taksim-İstanbul Havalimanı arası ise 41 dakika olacak. İstanbul Havalimanı metrosu, Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile birleşecek.

Tamamlanan kısımla birlikte hat uzunluğu 37 buçuk kilometreye çıkacak.

'ilk'lerin ve 'en'lerin projesi

Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel sondaj makinası aynı anda kullanıldı.

Kazı hızında ayda 1 virgül 233 metre ile rekor kırıldı. Türkiye’nin en hızlı metro araçları bu hatta kullanıldı.

Hizmete açılacak Gayrettepe istasyonu, 72 metreyle hattın en derin istasyonu oldu. 

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