Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gara’da 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. pic.twitter.com/9niDX52wjK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2021
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