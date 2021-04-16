MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadeleri kullanıldı.