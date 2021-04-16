Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" diyen Kalın, "İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.