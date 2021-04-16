Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Gazze'ye düzenlenen saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısını kınadı.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.
"Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz" diyen Kalın, "İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.
İsrail’in mübarek Ramazan ayında Gazze’ye düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyid ediyor, İsrail yönetimini bu saldırılarına derhal son vermeye çağırıyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 16, 2021
Etiketler: İbrahim Kalın İsrail Gazze
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