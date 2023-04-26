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TRT Haber 26.04.2023 14:50

Galeria Sitesi'ndeki ihmaller zinciri bilirkişi raporunda

Diyarbakır'da asrın felaketinde yıkılan Galeria Sitesi 89 kişiye mezar oldu. Yıkılan siteyle ilgili bilirkişi raporuna göre mimari proje ile uygulama arasında farklılıklar olduğu belirlendi.

Galeria Sitesi'ndeki ihmaller zinciri bilirkişi raporunda
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Diyarbakır'daki 4 bloklu Galeria Sitesi'nde bir bina yıkıldı. Apartmanın enkazında 89 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Galeria Sitesi'ndeki yıkımla ilgili bilirkişi raporu açıklandı. Raporda, mimarî proje ile uygulama arasında zemin katlarla ilgili farklılık olduğu belirlendi. Zemin kattan spor salonuna inen kolonun proje koordinatıyla aynı olmadığı tespit edildi.

İhmaller zinciri

Binadaki ihmaller bilirkişi raporunda tek tek tespit edildi. O maddelee göre binanın kolonlarıın konumunun değiştirilmesi, döşemelerde merdiven boşluğu açılması, mimai projedeki duvarların kaldırılması ve kirişlere yer verilmemesi binanın yıkımına neden oldu.

Çürük raporu

Galeria Sitesi ile ilgili 1995 yılındaki jeolojik raporda ise zeminin çürük olduğu belirtildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından raporda eksiklikler bulunarak ek rapor da istendi. Oluşturulan bilirkişi raporunda sorumluların tam olarak belirlenmediği vurgulandı.

Başsavcılık, binanın projesini çizen mükellefler, şantiye şefi, projeye onay veren belediye fen işleri müdürü ve diğer kamu görevlileri ile müteahhitler hakkında hiçbir açıklamaya yer verilmediğini ifade etti.

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