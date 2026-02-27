Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.02.2026 14:18

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Liverpool

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

Galatasaray, bu turda Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

Turnuvada son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi Son Dakika
