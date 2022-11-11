Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Orman Çiftliği Millet Ormanı'nda, "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" temasıyla düzenlenen fidan dikim programında yaptığı konuşmada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle yeşile yeşil katmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

81 ilde çevre seferberliğine dönüşen bu etkinliğin, dost ve kardeş ülkelerin de katılımıyla dünyaya nefes olacak bir dayanışma hareketine dönüştüğünü belirten Oktay, " Atalarımız, 'Ağaç dalıyla gürler.' demiş. İşte binlerce yıllık geçmişimizin köklü dallarını oluşturan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkeleri olarak, bugün tabiata birlikte sahip çıkıyoruz. Köklerimiz yeşil vatanda; yüzümüz Türkiye Yüzyılı'na dönük. Bereketli topraklarımıza Türk dünyası olarak geleceği birlikte ekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oktay, sürdürülebilir ekosistem için dünyaya örnek ve dost ülkelere öncü olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TDT üye ülkelerinin liderlerine şükranlarını sunduğunu dile getirerek, "Bir ağaç bir can, bir orman bir vatan, diyerek yeşil seferberliğe destek veren milletimize ve dost ülkelerden bu harekete katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türk milletinin geçmişten bu yana tabiatla güçlü bir bağ kurduğunu, ağaca, yeşile verilen önemin Oğuz destanındaki huş ağacında , Osman Bey'in rüyasında bir ulu çınarda kendini gösterdiğini vurgulayan Oktay, Türk kültüründe servi ağaçlarının altında beyitlerin yazıldığını , zeytine, incire, gül ağacına mersiyeler düzüldüğünü ve ayvanın çiçeğiyle yaz mevsiminin getirildiğini, hüznün de incir ağacının altına gömüldüğünü anlattı.

"Ağaca dost olan insanın da dostudur"

Oktay, Türkiye'nin yüzyıllardır "yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven", tüm canlılarla ve doğayla dost, denize aşık insanların ülkesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kültür ve duygu dünyasında yeşille daima iç içe olan bizler için çevreyi korumak, ağacı yaşatmak kendi doğamızın bir gereğidir. Ağaca dost olan insanın da dostudur, tüm yaratılmışların da dostudur. Sahip olduğumuz bu çevre hassasiyetiyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü ağaç dikmenin yanında yerküremize olan sorumluluklarımızı da hatırlama günü olarak görüyoruz. Çevre kirliliği nedeniyle bozulan ekosistemi, iklim değişikliğinin sebep olduğu sıcaklık artışlarını, artan sel ve orman yangınlarını, kuraklığı bugün bir kez daha dünyanın dikkatine sunuyoruz. Çevresel risklerin bilinciyle ülkemizin ağaç varlığını çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasında dengeyi korumak gibi amaçlarla büyük gayret göstermekteyiz."

Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürüttüklerini belirten Oktay, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğunu bildirdi.

Oktay, çevreye saygılı şehirler konseptiyle canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde olan kentler oluşturduklarına, millet bahçeleri ve yeşil koridorlarla şehirleri ihya etmeye devam ettiklerine işaret ederek, şehirleri yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, tabiat kaynaklarının sonsuz olmadığının bilinciyle Sıfır Atık gibi projeler vasıtasıyla sürdürülebilir bir çevre yönetimi uyguladıklarını ifade etti.

"600 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız"

Merkezi yönetim bütçesinde "Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetim" adında ayrı bir program açıldığını aktaran Oktay, ayırılan kaynağı geçen yıla oranla yüzde 76 artırarak, 10 milyarın üzerine çıkardıkları bilgisini verdi.

Oktay, ağaçlandırma çalışmalarını, iklim değişikliği öngörülerinin ışığında, kuraklık ve erozyon verilerini dikkate alarak ekoturizm, yeşil dönüşüm gibi kazanımları göz önünde bulundurarak yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yeşil vatanı yangınlardan korumak her zaman önceliğimizdir. Orman varlığımıza zarar verecek tehlikelere karşı aldığımız önlemler için 25 binin üzerinde ormancı kahramanımız çalışıyor. Yangınla mücadelede, tarihimizdeki en zengin hava filosuna ulaştık. Yanan alanlara yeniden dikim yaparak, bu kısımları yeşil vatana dahil ediyoruz. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere, 600 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Bugüne kadar yanan hiçbir alanın başka bir amaçla kullanılmasına müsaade etmedik; bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Ben buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımızı orman alanlarına yönelik dikkatli olmaya, hassasiyet göstermeye davet ediyorum. Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve tabiatı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Her bir fidan, yarın hikayemizi anlatacak"

Cumhuriyetin 100. yılına ilerlerken, bu yıl dikilen fidanların ayrı bir önem taşıdığını belirten Oktay, 100 yıllık bir çınar olacak Cumhuriyetin, Türkiye Yüzyılı'na uzanan dallarını birlikte oluşturduklarını kaydetti.

Oktay, geçmişten gelen güç, Anadolu'ya yayılan kökleriyle ağaç gibi köklü, ormanlar gibi güçlü bir Türkiye için Türkiye Yüzyılı'na nefes olduklarını dile getirerek, s ürdürü lebilirliğin, değerlerin, verimliliğin yüzyılına ilerlediklerini ifade etti.

Türkiye'nin ata tohumları, ekolojik koridorları ve biyolojik çeşitliliğiyle sürdürülebilir tarım, yeşil enerji, mikromobilite, iklim dostu belediyeler ve daha nice kazanımla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte yeşerteceklerini vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Bugün güneşle can bulup, yağmurla serpilen her bir fidan, yarın hikayemizi anlatacak. Filizlenen bu milletin umudu, yarınları, rüyalarıdır.​​​​​​​ 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye Yüzyılı'na nefes olan tüm vatandaşlarımıza, fidanlarını toprakla buluşturan Türk Devleri Teşkilatı üye ülkelerindeki kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından, TDT üyesi 6 ülkede düzenlenen fidan dikim etkinliklerine canlı bağlantı kuruldu, Türkiye dahil TDT üyesi 7 ülkeyi temsilen 7 fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'yi temsil eden fidanı dikip can suyu verirken, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan'ı temsil eden fidanlar, bu ülkelerin büyükelçileri tarafından toprakla buluşturuldu.

Böylece TDT üyesi ülkelerde, temsilen yedişer fidan, toplamda 49 fidan aynı anda dikildi.