Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur" sözlerini kullandı.
Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur. Cana can, Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak her bir fidanın ömrü asırlık olsun."
Çocuklarımıza bırakacağımız yegâne miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 11, 2022
Cana can, #TürkiyeYüzyılı'na nefes olacak her bir fidanın ömrü asırlık olsun.#MilliAğaçlandırmaGünü ???? pic.twitter.com/TqizgVmv76
Etiketler: Emine Erdoğan Ağaçlandırma
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