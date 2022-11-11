Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur. Cana can, Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak her bir fidanın ömrü asırlık olsun."