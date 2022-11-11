Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant'ta fidan dikim törenine katıldı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde bulunan ülkelerin devlet başkanlarıyla ağaç dikme törenine katıldı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle TDT 9. Zirvesi'ne katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, Registan Meydanı'ndaki ağaç dikim törenine iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler, törenin ardından Registan Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törende Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Macaristan ve Kırgızistan'da ağaç dikim töreni düzenlenen bölgelere canlı bağlantı gerçekleştirildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan
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