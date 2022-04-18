Haber Giriş: 18 Nisan 2022 Pazartesi 00:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay VakıfBank'ı kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Oktay yaptığı paylaşımda, "AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.
AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. pic.twitter.com/jPdXc3VHbw— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 17, 2022
Etiketler: Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı Voleybol
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