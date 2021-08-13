Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay: Sudan’da 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan'ın da katıldığı“Türkiye-Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları” toplantısında konuştu.
Sudan'ın kalkınmasına yönelik desteğin süreceğini söyledi. "Sudan 1 milyon dönüm tarım arazisini işlememiz için Türkiye'ye tahsis etti" dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Fuat Oktay Sudan Tarım Üretimi
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