Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan'ın da katıldığı“Türkiye-Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları” toplantısında konuştu.

Sudan'ın kalkınmasına yönelik desteğin süreceğini söyledi. "Sudan 1 milyon dönüm tarım arazisini işlememiz için Türkiye'ye tahsis etti" dedi.

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