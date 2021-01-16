Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 04:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay: Menfur saldırıları şiddetle kınıyorum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" açıklamasını yaptı" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Oktay, Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.
Fuat Oktay, "İlgili Bakanlık ve Kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara Milletimiz asla geçit vermeyecektir" dedi.
Sayın Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'nu hedef alan menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 15, 2021
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