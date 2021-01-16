Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oktay, Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları kınadı.

Fuat Oktay, "İlgili Bakanlık ve Kurumlarımız faillerin adalet önüne çıkarılması için gereken her türlü çalışmayı titizlikle yürütmektedir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan kirli planlara Milletimiz asla geçit vermeyecektir" dedi.