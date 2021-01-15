İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır" ifadelerini kullandı.