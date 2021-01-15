Haber Giriş: 15 Ocak 2021 Cuma 22:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: Saldırıları telin ediyorum
İletişim Başkanı Altun, "Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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