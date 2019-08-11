Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Çamlıca Camii'nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Oktay, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Fuat Oktay, "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili düzenlemeye de değinen Oktay, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk."

Kaynak: AA