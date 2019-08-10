Nijerya'da 10 Türk gemici yaklaşık 1 aydır korsanlar tarafından esir tutuluyordu.

Türk Dışişleri Bakanlığı ve çalıştıkları firma yetkililerinin yoğun çabası sonrası serbest bırakıldılar, yeniden özgürlüğe kavuştular.

Onların bırakılmasıyla ailelerin de endişeli bekleyişi sona erdi.

Serbest bırakılan gemiciler, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Dışişleri Bakanlığına teşekkür etti. Kurban Bayramı arifesinde, sevenlerine TRT Haber aracılığıyla "İyi bayramlar" mesajı gönderdi.

Bayramın ilk günü İstanbul'da ailelerine kavuşacaklar

Gemicilerin özgürlüğüne kavuşmasına dair sürecin detayları da belli oldu.

10 kişi, önce tutuldukları ormanlık alandan alınarak güvenli bir noktaya götürüldü. İzleri belli olmasın diye bir gece burada kaldılar. Ardından yoğun güvenlik önlemi altında başkent Abuja'ya geçtiler.

10 gemici, sabaha karşı İstanbul Havalimanı'nda aileleri ve firma yetkilileri tarafından karşılanacak, bayramın ilk gününde sevdikleriyle hasret giderecek.

Haber: Yasemin Küçükkaya, Altuğ Acer

Görüntü: Faruk Ölge