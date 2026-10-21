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TRT Haber/AA 21.10.2026 10:25

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Altınbaş Holding sahibi hakkında yakalama kararı

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alındı, diğer aile fertlerinin tüm malvarlıkları donduruldu.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Altınbaş Holding sahibi hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği anlatılan açıklamada, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden aralarında Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş'ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Fon soruşturması kapsamında 26 kişi gözaltına alındı
Fon soruşturması kapsamında 26 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş'ın şüpheliler arasında yer aldığı ancak yakalanmadığı, kardeşi İnan Altınbaş'ın gözaltında olduğu ve diğer aile fertlerinin tüm mal varlıklarının dondurulduğu öğrenildi.

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