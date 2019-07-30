Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon, güvenli bölge tartışmaları, S-400 teslimatı, F-35'ler ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri... Milli Güvenlik Kurulu yoğun gündemiyle bugün Beştepe'de toplanacak.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Fırat’ın doğusuna olası operasyon öncelikli konu başlığı

Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) öncelikli olarak, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon için devam eden hazırlıklar gündemde olacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuya ilişkin sunum yapması bekleniyor.

"Güvenli bölge" masada olacak

Ayrıca, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in geçen hafta Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar toplantıda masaya yatırılacak. Türk ve ABD askeri heyetleri arasında, Güvenli Bölge’nin tesisi için oluşturulan çalışma grubunun faaliyetleri değerlendirilecek.

S-400'lerin teslimat süreci ve F-35'ler konusu ele alınacak

MGK'da S-400'lerin teslimat süreci de gözden geçirilecek. İlk batarya teslimatı tamamlanan S-400'lerin olası konuşlanma yerlerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda ABD'nin olası yaptırımlarına karşı atılacak adımlar da ele alınacak. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması halinde izlenecek yol haritası belirlenecek.

Türk gemilerinin sondaj ve arama çalışmaları değerlendirilecek

Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler... Türk gemileri tarafından gerçekleştirilen sondaj ve arama çalışmalarındaki gelinen aşama MGK'da değerlendirilecek.

Doğu Akdeniz’deki son duruma ilişkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in MGK'da ayrı ayrı sunum yapması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber