Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde hava harekatları ile terör örgütünü arılıksız vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4eqDdXTy62 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2019

Yurt içine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK’lı terörist, hudut birliklerinin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HdJ5OkBSrx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2019

Pençe Harekatı'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi

Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekatında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu.

Gara'da en az 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatı ile en az 4 PKK’lı bölücü teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı ile en az 4 PKK’lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QB6uQyMiVq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2019

Kaynak: TRT Haber