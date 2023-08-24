Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7. yılı

Terör örgütleri Suriyeli sivillerin hayatlarını çalmakla kalmadı, mallarına el koydu, yaşadıkları yerleri harabeye çevirdi.

Teröristler saldırılarıyla Türkiye'yi de hedef alıyordu. İşte o saldırılardan biri de Gaziantep'te oldu.

Takvimler 20 Ağustos 2016'yı gösteriyordu. Terör örgütü DEAŞ, Beybahçe mahallesindeki kına gecesine bombalı saldırı düzenledi. Eğlence acıya dönüştü, sevincin yaşandığı yerden ağıtlar yükseldi. Ve saldırılarına ara vermeden devam eden DEAŞ'a yönelik sınır ötesi harekat için düğmeye basıldı. Bombalı saldırıdan 4 gün sonra Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatını başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri DEAŞ hedeflerini vurmaya başladı.

Operasyonlarda 4 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonun ilk gününde Suriye'nin Cerablus ilçesi terörden temizlendi. Ardından Çobanbey, Mare, Azez ve El Bab terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı. Fırat Halkanı Harekatı ile 4 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Harekatın ardından sivillerin evine dönmesi için uygun koşullar oluşturulmaya başlandı.

Güven ortamı oluşturuldu

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı başlatılan ilk büyük operasyonların ardından geçen 7 yılda Fırat Kalkanı bölgesinde eğitimden sağlığa, ticaretten güvenliğe kadar birçok alanda önemli mesafeler alındı. Terör örgütlerinden temizlenen bu bölgeye 7 yılda Türkiye'den en fazla geri dönüşler Cerablus oldu.

Cerablus Yerel Meclis Başkanı Mohammed Al Abo "Bölgedeki huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla Türkiye'deki Suriyeliler evlerine dönmeye devam ediyor. Cerablusun nüfusu 7 yılda 20 kat arttı. Bu güveni ve istikrarı gösteriyor. Bölgenin daha da gelişmesi için Türkiye ile el birliğiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

Harekat bölgesinde adımlar atıldı, bölgenin kaderi değişti

Peş peşe atılan adımlarla sivillerin ihtiyaç duyduğu tüm kamu kurumları oluşturuldu. Türkiye'nin desteği ile özgürlüğüne kavuşan kentler adeta küllerinden yeniden doğdu.

Fırat Kalkanı bölgesinin nüfusu her geçen gün artarken 7 yılda bölgenin nüfusu 1 buçuk milyona dayandı. Bölgede yaşayan nüfusu kayıt altına almak amacıyla Türkiye'nin kurduğu nüfus müdürlükleri vatandaşlara tanım kartı veriyor. Sadece Cerablus'ta 7 yılda 204 bin 450 kişiye bu kimliklerden verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından 570 binden fazla Suriyeli evlerine döndü.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Memiş Akçam

Kurgu: Ahmet Çöteli