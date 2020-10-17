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Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Terörle mücadele yurt ve sınır dışında aralıksız sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/SHPTMxg8ZC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2020
Etiketler: PKK/YPGSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 18:43
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