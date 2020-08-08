Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Terörle mücadele sınır ötesinde başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri bir kez daha önlendi.
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Z4iO6R1Qjd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 12:19
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