Terörle mücadele sınır ötesinde başarıyla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri bir kez daha önlendi.



Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/Z4iO6R1Qjd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2020