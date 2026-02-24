Puslu 4.1ºC Ankara
TRT Haber 24.02.2026 09:01

Firari FETÖ'cünün 10 yıllık kaçışı bitti

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 yıldır sarı kategoride aranan FETÖ'cü Bedrettin Günebakmaz'ı İstanbul'da saklandığı evde kıskıvrak yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'cü Bedrettin Günebakmaz'ın peşindeydi.

Teknik ve fiziki takip titizlikle yürütüldü. Üsküdar’da bir evde saklandığı tespit edildi.

MİT’in tespitlerinin ardından İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki eve operasyon düzenlendi, firari FETÖ'cü saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. 

FETÖ'cü Bedrettin Günebakmaz, örgütün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında sözde müdürdü. Gölcük'teki askerlerle ilgilendiği ve kimya öğretmeni olduğu belirlendi. Ayrıca örgütün kripto haberleşme uygulaması Bylock'u kullandığı, Bank Asya’da hesabının bulunduğu da tespit edildi.

Ekipler operasyonda ilginç detaylara da ulaştı. 10 yıl boyunca sarı kategoride aranan FETÖ'cünün şapka ve gözlüklerle kendini gizlemeye çalıştığı anlaşıldı. Evini başkası adına kiraladığı, elektrik, su, doğal gaz aboneliklerini de o kişi adına açtırdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.  

FETÖ MİT Terörle Mücadele
