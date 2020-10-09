FETÖ üyelerinin kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandıkları ByLock isimli programı kullanan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan firari Hüsrev Salmaner, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Aylar süren takibin ardından yakalanan şüphelilerin, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık kıyafetlerini değiştirdikleri belirlenmişti.

Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu da ele geçirilmişti.

Operasyonun ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

#SONDAKİKA

FETÖ firarisi eski emniyet müdürlerinin hücre evinde yakalandığı operasyonun ayrıntılarına @trthaber ulaştı. Örgütün hücre evinde kaçış rehberi bulundu. pic.twitter.com/ma7PV7aJ6D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 9, 2020

Örgütün hücre evinden Ege ve Akdeniz kıyısındaki belli noktaların olduğu bir kaçış rehberi çıktı.

Firarilerin koronavirüs önlemi

Ayrıca, firari durumdaki FETÖ'cülerin koronavirüs şüphesi üzerine kullanabilecekleri ilaçların yazılı olduğu notlara da ulaşıldı.

Örgüt üyelerinin ayrıca evde kimse olmadığı imajı çizmek için kapıya kargo şirketi makbuzu bıraktıkları da ortaya çıktı.

2 firarinin ifadeleri ortaya çıktı

Örgütün sözde üst düzey yöneticileri arasındaki iki ismin 4 yıl boyunca saklandıkları evin daha önce FETÖ'den tutuklanan Oğuz Karakuş tarafından kiralandığı savcılık sorgusunda belirlendi.

Firari FETÖ'cüler savcılık sorgularında "neden 4 yıl boyunca saklandınız" sorusuna "korktuk, yakalanmak istemedik" yanıtını verdi.

FETÖ üyeliğinden tutuklanan eski Edirne ve Kilis Emniyet Müdürü Cemil Ceylan'ın örgüt içinde FETÖ'ye bağlılığı sadakati en üst düzeyde kişi anlamında "A5" olarak kodlandığı ortaya çıktı. Tutuklanan iki sanık da ByLock kullanıcısı idi.

Savcılık sorgularında ByLock içeriklerini ve görüşme trafiğini reddeden sanıklardan Cemil Ceylan'ın Kozanlı Ömer lakaplı firari FETÖ'cü Osman Hilmi Özdil ile görüştüğü belirlendi.

Ceylan'ın görüşme trafiğinde yer alan isimlerden birinin de FETÖ elebaşının doktoru Tuncay Delibaşı olduğu tespit edildi.