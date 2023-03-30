Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 23:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Finlandiya'nın NATO’ya üyeliğine onay
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclis'i Genel Kurulu, Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.
Milletvekillerinin oylamasına sunulan teklif, kabul edildi.
Böylece ülkenin NATO üyesi olabilmesi için Meclis’teki adım tamamlanmış oldu. Finlandiya daha önce NATO üyesi 29 ülkenin kabulünü almıştı.
Türkiye'nin de onay vermesi ile üyeliği gerçekleşebilecek. Genel Kurul'un kabul ettiği metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına gönderilecek.
Etiketler: Finlandiya TBMM
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