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Gündem
AA 10.09.2024 17:55

Fidan'dan Mısır'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Suudi Arabistan, Tunus ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Fidan'dan Mısır'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Kahire'de bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

Fidan'dan Mısır'da diplomasi trafiği

Bir başka paylaşımda ise Fidan'ın toplantı kapsamında Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile görüştüğü belirtildi.

Fidan'dan Mısır'da diplomasi trafiği

Bakan Fidan, daha sonra Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Türkiye, 13 yıl aradan sonra Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) toplantısına katılmış, Bakan Fidan, burada konuşma yapmıştı.

Fidan, toplantı kapsamında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de görüşmüştü.

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Hakan Fidan Mısır Suudi Arabistan
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