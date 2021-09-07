Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 08:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'ye sınav soruşturması: 25 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA]
2011 yılı avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş sınavı soruşturmasında sınav sorularını önceden aldıkları belirlenen 20 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 olmak üzere toplam 25 FETÖ mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyelerinin, 2011'deki avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavında sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.
Sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan 20 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 olmak üzere toplam 25 FETÖ mensubu ihraç hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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