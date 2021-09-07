Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyelerinin, 2011'deki avukatlıktan hakim savcılığa geçiş sınavında sorulara erişerek örgüt mensuplarına dağıttıklarının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Sınav sorularını alarak hakim ve savcı olan 20 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 olmak üzere toplam 25 FETÖ mensubu ihraç hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlatıldı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.