Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Bahreynli mevkidaşı Zayani ile "ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri" ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Kamilov ile ise Afganistan konusunu görüştü.