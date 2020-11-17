Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 54 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankesör soruşturması kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda 54 şüpheliden 23’ü yakalandı.
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