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12.03.2024 09:12
, 12.03.2024 09:17
SON GÜNCELLEME
12.03.2024 09:17
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 gözaltı
İzmir merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
[AA (Arşiv)]
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