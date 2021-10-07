Almanya'ya kaçmak isterken Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişlerdi. Salih Fidan ve Samet Güre, İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifadeleri alınmıştı.

Salih Fidan, örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ve pişman olduğunu öne sürmüştü.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini anlattığını, eşi dahil 50 kişinin ismini güvenlik birimlerine verdiğini söylemişti.

FETÖ'nün sözde Erbil sorumlusu Samet Güre de benzer yönde ifade vermişti.

İddianamede, her iki sanığın FETÖ mensubiyetinin, yakalandıkları 6 Ocak 2021 tarihine kadar sürdüğüne dikkat çekilmişti. Bu sebeple beyanlarının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında olmadığı belirtilerek, "örgüt üyeliğinden" 15'er yıl hapsi istenmişti.

Bugün ise mütalaa sunuldu. Salih Fidan ve Samet Güre'nin iddianame ile aynı olarak 15'er yıl hapis cezası istendi.