Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün sözde Irak sorumlularına 4 yıl 6'şar ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
FETÖ'nün sözde Irak sorumluları Salih Fidan ve Samet Güre'nin yargılandığı davada karar çıktı. Fidan ve Güre, 4 yıl 6'şar ay hapse mahkum oldu.
Bir dönem örgüt adına Irak'ta faaliyet gösteren Salih Fidan ve Samet Güre, Almanya'ya kaçmak isterken Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
İki ismin İstanbul'da yargılandığı davada karar çıktı.
İstanbul 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada son savunmalar yapıldı.
Ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Yurt dışına çıkış yasağı konarak tahliye edildiler
İki sanık, "Silahlı terör örgütüne üye" olmaktan suçlu bulundu. 4 yıl 6'şar ay hapse mahkum oldu.
Fidan ve Güre, tutuklu bulundukları gün göz önünde bulundurarak, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.
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