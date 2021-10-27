Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan 'Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı FETÖ Sınır Güvenliği
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