Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2011'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olup 2011 KPSS sınav sorularını ele geçirdikleri ve bu şekilde sınava girip resmi belgede sahtecilik yaptıkları, usulsüz şekilde kamu kurumlarına yerleşip maaş almak suretiyle haksız menfaat temin ettikleri şüphesi ile 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonda 51 şüpheli yakalanarak göz altına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sının başka dosyadan tutuklu olduğu, 22'sinin farklı soruşturmalardan arandığı ve yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Diğer firarilerin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin tespitinde itiraflar önemli rol oynadı

Sınav soruşturmalarında daha önceden yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini soruşturmacı birimlerle paylaşan şüphelilerin ifadeleri yeni zanlıların tespitinde büyük rol oynadı.

Öte yandan, aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in de yer aldığı itirafçıların ifadeleri, terör örgütünün soruları nasıl sızdırdığını ve üyelerin vicdanlarını rahatlatmak için nasıl kandırdıklarını ortaya koydu.

"Kurumlarda çok yoruluyorsunuz..."

İtiraflarda örgüt yöneticilerinin soruları verdiği kişileri ikna etmek için "Bu size hizmetin bir lütfu, yanlış bir şey yapmıyorsunuz, sizin gibi insanların daha iyi yerlerde olması lazım. Kurumlarda çok yoruluyorsunuz, daha iyi hizmet edebilecek ve daha çok vakit bulabilecek yerlerde çalışmanız lazım" şeklindeki ifadeleri de kayıtlara geçti.

Şüphelilerin tamamı diğer sınav soruşturmalarının da zanlısı

Sınav operasyonlarını düzenleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları, son operasyonda haklarında gözaltı kararı verilenlerin 2010-2014 dönemindeki KPSS, KPDS, ALES ve YDS sınavlarında da şüpheli olduklarını ortaya çıkardı.

Çalışmalarda, operasyonun hedefindeki 100 şüpheliden, aralarında 14 mahrem imamın da bulunduğu 61'inin 2010 KPSS soruşturmasının da zanlısı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan kişiler arasında 2010 KPSS soruşturması kapsamında yakalanan ve FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kuzeninin eşi olarak bilinen Sahure Öksüz'ün de bulunduğu öğrenildi.

İlk operasyonda 83 kişi gözaltına alınmıştı

2011 KPSS soruşturması kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 122 şüpheliden 83'ü gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 70 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 62'si hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.