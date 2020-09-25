Haber Giriş: Kaynak: AA
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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