FETÖ'cü hainler darbe girişimi için hazırlıklara 2015'te başladı

Fetullahçı Terör Örgütü devleti ele geçirmek için bütün kurumlara sızmaya çalıştı. Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in karargahı ise Amerika Birleşik Devletleriydi. 2007'den sonra örgütlenmesini tamamladı.

Devlet 17/25 Aralık yargı üzerinden yapılan darbe girişiminden sonra FETÖ ile her alanda mücadeleye başladı. FETÖ de darbe girişimine hazırlıklara 27 Aralık 2015’te başladı. Örgütün sözde yöneticileri olan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, TSK’ya sızdırdığı üyeleriyle Ankara’da bir villada toplanarak darbeyi planladı. Örgüt gizli toplantılarında darbeyi yönetmek üzere 38 kişi belirledi. Adına da 'yurtta sulh konseyi' dendi. Darbe, çoğunluğu sivillerden oluşan bu teröristler tarafından yönetilecekti.

15 Temmuz akşamı darbecilerin birbirlerini tanımaları için seçtikleri parola "Yurtta sulh"tu. 15 Temmuz’da ihanet planı devreye sokuldu. Şimdiki adı Mürted Hava Meydan Komutanlığı olan Akıncı Üssü FETÖ’nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı.

İhanet planı devreye sokuldu

FETÖ, TSK’daki mensuplarını, 15 Temmuz 2016 günü harekete geçirdi. Ancak aynı gün saat 14.45'te Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir pilot MİT’e gitti. Teşkilata helikopterle saldırı olacağını ihbar etti.

Darbeciler ilk fiili hamleyi ele geçirdikleri TSK mesaj sistemi üzerinden yaptı. FETÖ’cüler kontrollerinde olan birliklere "Harekat Yıldırım Planı" başlığı ile 20 maddelik sıkıyönetim talimatı gönderdi.

MİT, pilottan alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Saldırının nasıl gerçekleşeceğine dair detayları Genelkurmay Başkanlığı'na iletti. Genelkurmay'da yapılan toplantılarda, birliklere acil kodlu geçilen üç emirde şunlar yer aldı;

- Türk hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracı havalanmayacak.

- Havada bulunanlar derhal üslerine dönecek.

- Tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketleri durdurulacak.

Deşifre olduklarını anlayan darbeciler düğmeye bastı. FETÖ üyeleri 16 Temmuz saat 03.00’te gerçekleştirmeyi planladıkları darbe girişimini 6 saat erkene alarak ‘Harekat Yıldırım’ planını harekete geçirdi. Saat 21.20'de Genelkurmay Başkanlığı'ndan silah sesleri duyuldu. O saatlerde Boğaziçi Köprüsü'nü kapatan darbeciler, vatandaşa 'tatbikat' yapıldığı yalanını söyledi.

10 binden fazla FETÖ üyesi darbe girişiminde rol oynadı

FETÖ, 15 Temmuz ihaneti sırasında darbecilerin içlerindeki dağılmayı önlemek için telsiz konuşmalarında ve sosyal medyada kara propaganda yaptı. Darbe girişiminde FETÖ, 35 askeri uçak, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi, 3 bin 992 silah, 37 askeri helikopter kullandı. 10 binden fazla FETÖ üyesi asker ve sivil darbe girişiminde rol oynadı.

Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi kritik noktaları bombaladı. Halkın üzerine ölüm yağdırdı. 253 kişi şehit edildi, 2 bin 700’den fazla kişi de gazi oldu. Türkiye, 8 yıl önce bugün insanlık tarihinin en alçak ihanet girişimini yaşadı.

FETÖ'nün 50 yıldır sinsice hazırladığı plan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası halkın sokaklara inmesiyle bertaraf edildi.

Haber: Yasemin Asan

Kamera: Tahsin Özkan, Kurgu: Kazım Çoban