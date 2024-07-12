Cizre, '105'inci nokta direnişi' ile darbecilere geçit vermedi

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü pilotlar, Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'ndeki 6 savaş uçağını kaçırdı. Darbeci teröristlerin kullandığı uçaklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı gibi birçok yeri bombaladı.

O dönem Birinci Özel Kuvvetler Tugayı Komutanı olan darbeci Semih Terzi de Şırnak'tan Ankara'ya gitmek için Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nü kullandı. Havalanan nakliye uçağı ile başkente gitti.

Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, darbeci Semih Terzi'yi gözünü kırpmadan vurdu.

İtfaiye ve belediye araçları havalimanı pistine çekildi

Darbe girişiminin seyrini değiştiren adreslerden biri de Şırnak'tı. FETÖ'cü komutanlar, darbeye destek için asker sevkiyatı yapmaya çalıştı. Kışladan 300 komando, Şerafettin Elçi Havalimanına doğru yola çıktı. Ancak hesap edemedikleri bir direniş onların kirli planını boşa çıkardı.

Gökyüzünde darbeci komandoları almaya giden kargo uçakları dolaşıyordu. O dönemki Şırnak Valisi'nin emri ile itfaiye ve belediye araçları havalimanı pistine çekildi. Ne uçaklar inebildi ne darbe girişimine destek vermek için helikopterler havalanabildi.

"Emniyet güçleri ve Cizreliler darbecilere 'dur' dedi"

Cizre'de 105'inci noktada ise emniyet güçleri ve Cizreliler "darbecilere dur" dedi. Büyük bir direnişle karşılaşan darbeciler, geri dönmek zorunda kaldı.

İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan da o gecenin tanıklarındandı.

Sokağa mı gidelim...Ne yapacağımızı bilmedik. Sonra dedik en iyisi Cizre Köprüsüne çıkalım ve annem biz annemi tuttuğumuzda bize şunu demişti hiç unutmuyorum 'siz gidiyorsunuz da ben niye gelemiyorum. Biz namusumuz için bu vatan için bu ülke için şimdi çıkmayacaksak şimdi ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz' diye. Annemin söylediği cümleyi hiç unutmuyorum 'Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğu bir ülkede darbe olmaz' dedi.

İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan

Şırnaklıların dik duruşu sayesinde darbecilere fırsat verilmedi.

"Bizler devlet geleneğimizden gelen şuurla bilinçle devletin milletin iadesine darbe vurulamayacağını göstermek için Cizre Köprüsüne geldik. Askeri kaynaklar şehrin Köprüsü’nde giriş çıkışları tutarken bizler de halk olarak millet olarak şehrin giriş çıkışlarında set oluşturduk insan seti oluşturduk."

Özel harekat, 311 kişiyi gözaltına aldı

Cizreliler'in FETÖ'cülere karşı direnişi gece boyunca devam etti. Yüzlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları ile sabaha kadar vatan nöbeti tuttu.

O gecenin sabahında özel harekat polisleri, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına geri püskürttükleri ve aralarında rütbelilerin de olduğu 311 kişiyi gözaltına aldı.

Haber: Mahmut İbrahimoğlu