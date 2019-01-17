Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen MİT tırları ihaneti ile ilgili soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede FETÖ’nün tırlara el koyarak nasıl bir kumpas hazırladığı açığa çıktı.

Numuneleri sadece bir günde incelediler

Tırlara el koyma emri veren sanık savcı Aziz Takçı, form hazırlayarak 22 Ocak 2014 tarihinde Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderdi. FETÖ üyesi 5 jandarma personeli o numuneleri sadece bir günde inceledi. Tanzim edilen rapor Adana İl Jandarma Komutanlığına gönderildi. Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın o güne kadar 24 saat içinde numune inceleyip rapor yazdığı görülmemişti.

Türkiye’yi uluslararası mahkemelerde yargılatmayı amaçladılar

FETÖ’cü savcı Aziz Takçı, 24 Ocak 2014 tarihinde görevden alındı. Ancak tebligat FETÖ mensupları tarafından bilinçli olarak geciktirildi. Bu nedenle jandarmaya bağlı sanıklar alelacele rapor yazdı.

Tırlarda aramada bulunanların, numunelerde inceleme yapanların amaçları soruşturmada ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni uluslararası mahkemelerde yargılatmayı amaçlayan FETÖ mensupları, hazırladıkları ceza dava dosyasını, sözde bilirkişilerin raporuyla tamamlayacaktı.

Koyuncu’nun ByLock kullandığı belirlendi

FETÖ’nün öğretmenlerinden biri olan Mehmet Cevher Koyuncu, Adana’daki jandarma personeli örgüt üyelerinden sorumluydu.

Tırlar 12.04’te durdurulmadan önce olay yerinde olduğu belirlendi. 21 Ağustos 2017 tarihinde Adana’da sahte kimlikle yakalanan Koyuncu’nun ByLock kullandığı belirlendi.

İddianamede 23 kritik isim yer alıyor. 8’i asker, 15’i FETÖ’nün üst yöneticisi. ‘Kozanlı Ömer’ kod adlı Osman Hilmi Özdil de sanıklar arasında.

Haber: Köksal Akpınar