Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi Sayıştay denetçisi tutuklandı
Edirne'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Manisa'da gözaltına alınan eski Sayıştay denetçisi tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, daha önce görevinden ihraç edilen Sayıştay denetçisi İ.M, Edirne Terörle Mücadele ekipleri koordinesinde Manisa'nın Soma ilçesinde gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından getirildiği Soma Adliyesi'nde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: FETÖ
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