Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ mensubu 2 kişi sınırda yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türkiye'den yasa dışı yollarla Irak'a geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6HN7M1Spe8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2021
Etiketler: FETÖ Irak Milli Savunma Bakanlığı
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